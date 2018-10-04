كيف ردّت الصحفية الأجنبية على نشر حوارها مع السنوار؟





وأشار الصحفي على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إلى أن الصحفية، أكدت بأن المقابلة التي أجرتها مع السنوار باعتها لصحيفة (الريبوبليكا) الإيطالية، وأنها صحفية حرة.





وأشارت الصحفية، إلى أنها كتبت عن غزة في شهر حزيران/يونيو، وحصل نفس الشيء، لافتة إلى أن صحيفة (يديعوت أحرونوت) أخدت المقابلة، وقالت بأنها تعمل لديها.





وقالت: "في النهاية لا يهمني سوى محاولة خدمة الفلسطينيين برفع الحصار عن غزة".





بدورها، لم يتسنَ لـ "دنيا الوطن"، التأكد من صحة المحادثة بين الصحفي والصحفية الأجنبية.