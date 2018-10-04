بينهم عبد القادر قشطة.. السلطات المصرية تُفرج عن أربعة مواطنين ويصلون لغزة









خاص دنيا الوطنكشفت مصادر خاصة لـ "دنيا الوطن"، أن السلطات المصرية أفرجت مساء اليوم الخميس، عن أربعة مواطنين فلسطينيين، بينهم الحاج عبد القادر قشطة.وأشارت المصادر إلى أن المواطنين الأربعة وصولوا، قبل قليل إلى قطاع غزة عبر (معبر رفح البري).يشار إلى أنه تم احتجاز المواطن قشطة قبل عدة أشهر، أثناء توجهه من قطاع غزة إلى الأراضي السعودية عبر (معبر رفح البري)؛ لأداء فريضة الحج.