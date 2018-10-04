(معاريف): سرايا القدس كشفت عن صواريخ كبيرة وجديدة

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس: "إن سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، كشف عن صاروخ كبير وجديد لم يذكر اسمه، خلال مسير عسكري في قطاع غزة لتجديد العهد والبيعة مع الأمين العام المنتخب زياد النخالة".وأشار الموقع إلى أن سرايا القدس في مدينة غزة، نظمت مسيراً عسكرياً لكافة تشكيلاتها؛ لتجديد العهد والبيعة مع الأمين العام زياد النخالة.وخلال المسير العسكري، ظهرت صور متعددة لصواريخ كبيرة وجديدة، وضع عليها علامات استفهام في إشارة إلى أنها تصل إلى مسافات كبيرة تتجاوز المسافات التي وصلت إليها الصواريخ في حرب 2014.