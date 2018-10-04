المدني: القيادة الفلسطينية ما زالت تؤمن بطريق السلام

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس لجنة التواصل محمد المدني إن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ما زالوا يؤمنون بطريق السلام ويحثون عليه.وأضاف المدني، وفق "وفا" خلال لقائه وفد شبابي إسرائيلي، اليوم الخميس، في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، إن التحريض علينا وعلى السلام يأتي من القيادة الإسرائيلية التي لا ترغب بتحقيق السلام.وتابع مخاطبا الوفد الشبابي "إن لديكم دور هام من خلال أنسنة هذا الصراع بنشر ثقافة السلام لدى المجتمع الإسرائيلي".واستمع الوفد إلى محاضرة حول الرواية الفلسطينية، وظروف الاحتلال وسبل تحقيق السلام مع الجانب الإسرائيلي، وهذا ما تسعى إليه القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.