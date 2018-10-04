شؤون فلسطينية

ليبرمان يأمر جيش الاحتلال بالحفاظ على أقصى درجات اليقظة على حدود غزة

ليبرمان يأمر جيش الاحتلال بالحفاظ على أقصى درجات اليقظة على حدود غزة
أفيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع (واللاه) الإسرائيلي، أن وزير الجيش أفيغدور ليبرمان عقد بعد ظهر اليوم جلسة نقاش حول الوضع في قطاع غزة، برفقة ضباط هيئة الأركان والشاباك، وغيرهم من المسؤولين الأمنيين.

وحسب الموقع، الإسرائيلي، فقد أكد ليبرمان على استعداد القوات حول قطاع غزة، وأمر الجيش الإسرائيلي بالحفاظ على أقصى درجات اليقظة لكل سيناريو.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، تعزيز القوات في منطقة القيادة الجنوبية في الأيام القادمة، ومواصلة سياسة حازمة لمنع النشاطات الفلسطينية، ومنع محاولات التسلل من قطاع غزة.

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