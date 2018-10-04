السبت المقبل.. مركزية فتح تجتمع لعرض النظام الداخلي للحركة

رام الله - دنيا الوطن

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جمال محيسن، أن اجتماعاً لمركزية فتح سيعقد السبت المقبل.







وأوضح محيسن، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن الاجتماع سيخصص لعرض النظام الداخلي للحركة والذي سيُحال لجلسة المجلس الثوري لفتح التي ستُعقد في الثاني عشر من الشهر الجاري.





من جهة ثانية، استهجن محيسن تصريحات رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، لصحفية اسرائيلية، وقال إنه يتحدث وكأنه المسؤول عن كل شعبنا في الداخل والخارج، وكذلك يختصر حديثه عن حدود فلسطين بقطاع غزة فقط.

وقال إن عدداً من قيادات حركة حماس مستفيدون من الانقسام الحاصل رغم كل الجهود من قبل مصر لإنهائه إلا أن هؤلاء الانتهازيون يرفضون إنهاء الإنقسام، في وقت يعاني فيه أبناء شعبنا في القطاع من الفقر والبطالة والمشاكل الأخرى الكثيرة التي لم تكن موجودة الإنقسام، محمّلا حركة حماس المسؤولية عن كل ما يحدث في القطاع.