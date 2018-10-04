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شؤون فلسطينية

بتمثيل عامر طميزة.. فلسطين تشارك باحتفالية شركة Xinyi Group (XYG))

بتمثيل عامر طميزة.. فلسطين تشارك باحتفالية شركة Xinyi Group (XYG))
رام الله - دنيا الوطن
حضرت فلسطين ممثلة بالسيد عامر طميزة احتفالية شركة (Xinyi Group (XYG))، وذلك بمناسبة مرور 30 عام إنشاء المصنع واستمراره في العطاء.

وXinyi Group (XYG)) شركة عالمية في مجال تصنيع أجود أنواع الزجاج وتخدم  أكثر من مئة دوله حول العالم من الزجاج المصقول وزجاج السيارات، تأسست في عام 1988 شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة هونغ كونغ .

شركة الاتجار بقطع وزجاج المركبات عائده لمالكها الحاج عامر طميزة ومؤسسها والذي قاد الشركة لطريق الأمان منذ النشأة الأولى وإليكم نبذه عن الشركة بقسميها المرتبط بالزجاج والجانب المتعلق بالتأمين كمكمل لعملية الإنتاج.

أسست شركة الحاج عامر للتأمين وكراج السلام عام 1996 وبدأ نشاطها التجاري في إنتاج بوالص التأمين كوكيل لشركات تأمين رائدة , وفي بدايات سنة 2000 بدت الشركة بنشاطها الحقيقي في مجال الاتجار بقطع المركبات وزجاجها وحصلت على وكالات من مصانع متعددة خارج البلاد بعد عناء ذلك بسبب تضيق الخناق عليهم من قبل التجار إسرائيل الذين احتكروا  المورد.

كانت بدايات مشجعة بحصولهم على وكالت استيراد من أهم مصانع الزجاج في العالم وبجوده ومواصفات عالية، وبفضل من الله وما تتمتع به الشركة من إدارة حازمة وسمعة ممتازة تمكنت كشركة وطنيه من   إنشاء الكثير من الفروع في محافظات الوطن وفي الداخل, ولذلك تعتبر الشركة من الشركات الوطنية التي تخصصت في مجال إستيراد زجاج المركبات بكافة أشكاله..

ولقد أثبتت الشركة وجودها الإداري والفني والمالي مما عزز قدرتها على المنافسة على مستوى الوطن لتصبح واحده من أهم الشركات الرائدة.

وتعتمد الشركة على التخطيط المنهجي للوصول إلى انجاز الأعمال المحدد حيث لديها فريق متخصص على المستوى الإداري والفني والتنفيذي مهمتها الرئيسية وضع الخطط التنفيذية وإدراك الثغرات قبل حدوثها.

إننا في مؤسستنا هذه نفتخر بالتعامل مع مصنع الزجاج الأجود في العالم ذا السمعة الطيبة والمرموقة وإننا نعمل معا من أجل إن نكون الأفضل والأكمل والأمثل في ميدان الاتجار بالزجاج نتقدم بالشكر الجزيل للجهود الجبارة التي بذلوها بالتعاون مهنا للوصول إلى هذه المرحلة.



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