جبارين يوجه رسالة لميركل بخصوص "قانون القومية"

رام الله - دنيا الوطنتوجه النائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، برسالةٍ مستعجلة صباح اليوم الى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الّتي وصلت الى اسرائيل برفقة وزراء من حكومتها أمس وخصّص جبارين رسالته الى ميركل لشرح مخاطر قانون القومية اليهودية، مطالبًا اياها بإدانة هذا القانون ودعوة الحكومة الاسرائيلية الى الغائه.وتناولت الرسالة شرحًا لمخاطر قانون القومية على حقوق الشعب الفلسطيني عبر طرفي الخط الأخضر، وللتمييز العنصري الذي يحمله ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في اسرائيل الذين يحولهم إلى مواطني دولة تُصرّح في قاعدتها الدستوريّة الأساسيّة أنّها ليست موطنهم، بل وتحوّلهم إلى غرباء في وطنهم.كما وأوضح جبارين التناقض الصارخ بين قانون القومية وبين معايير القانون الدولي والقيم الديمقراطية التي التزمت اسرائيل باحترامها في المواثيق الدولية التي وقعّت عليها.وتطرقت الرسالة تحديدًا الى التنكر لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره والى التنكر لحق الفلسطينيين في القدس كما يظهر جليًا ببنود القانون وبمواقف حكومة نتنياهو المعلنة.كما وتناولت الرسالة شرحًا للبنود التمييزية ضد المواطنين العرب، وخاصة الغاء المكانة الرسمية للغة العربية في البلاد، وللبند الذي يشجع الاستيطان اليهودي كقيمة وطنية، بالإضافة الى البنود التي تعمّق التمييز ضد المواطنين العرب في مجالات الهجرة والرموز وغيرها من مجالات مهمة بالحياة.وبالإضافة الى شرح المسّ الخطير بمكانة اللغة العربية وبالهوية العربية في بند اللغة العربية، تناول جبارين خطورة البند الّذي يشجع السكن والاستيطان اليهودي مؤكدًا في رسالته أنّ هذا البند يرسخ ويشرعن سياسات الفصل العنصري في اسرائيل بكل ما يتعلق بالتخطيط والبناء، الأمر الّذي سيعمق من سياسات التمييز والاقصاء ضد المواطنين العرب في أحد اهم مجالات الحياة، وهي الأرض والمسكن.وطالب جبارين المستشارة الألمانية باتخاذ موقف واضح يدين قانون القوميًة وبالعمل أمام الحكومة الاسرائيلية لإلغاء هذا القانون، مؤكدًا أنّ دعم ميركل لهذا الموقف سيشكّل مساهمة جدّية لحماية مبادئ ديمقراطية أساسية ومبادئ المواطنة المتساوية.