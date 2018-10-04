اطلاق اسم (دوري القدس) على دوري المحترفين بالضفة والممتازة في غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الخميس، اسم (دوري القدس) على دوري المحترفين لكرة القدم في المحافظات الشمالية، وكذلك الدرجة الممتازة في المحافظات الجنوبية.وأوضح اتحاد كرة القدم، أنه ملتزم للأندية بكافة الاستحقاقات المالية التي تقدم لها، مؤكداً أنه سيتابع مناقشة هذا الموضوع في اجتماع المكتب التنفيذي المقبل.وأشار الاتحاد إلى أنه سيتم إصدار بيان بهذا الصدد يتم فيه إيضاح تفاصيل هذا الأمر.