وزارة الصحة تغلق مسلخًا في دورا

رام الله - دنيا الوطنأغلقت مديريّة صحّة جنوب الخليل، اليوم، مسلخ لحوم في مدينة دورا جنوب الخليل، لمخالفته للشروط الصحيّة والبيئّة وعدم التزامه صاحبه بالتراخيص اللازمة للعمل.وقد قامت طواقم صحّة البيئة في مديريّة صحة جنوب الخليل برفقة نيابة الجرائم الاقتصادية وعناصر من الشرطة بإجراء جولة تفتيشيّة على المسلخ لتفقد كافة الشروط الصحيّة والبيئية بداخله، حيث جرى إغلاقه، وإتلاف اللحوم التي بداخله، كما تمت إحالة ملف الإغلاق لنيابة الجرائم الاقتصادية.وتقوم طواقم صحّة البيئة في وزارة الصحّة الفلسطينية بتفقّد كافة المنشأت الغذائية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق شروط السلامة الغذائية والبيئيّة بهدف تقديم الغذاء الصحي للمواطنين.وتهيب الوزارة بأصحاب جميع المنشأت الغذائية الالتزام بالتراخيص اللازمة للعمل وبالشروط الصحيّة والبيئّة، حتى يحصل المواطن على أفضل غذاء في بيئة صحيّة مُثلى.