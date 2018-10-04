الشاعر يكرم المسنين في قرية الخان الأحمر ويصف استهدافها بجريمة ضد الانسانية

كرم د. ابراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية كبار السن في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم من الاحتلال الاسرائيلي، واصفا استهدافها من قبل الاحتلال "بجريمة ضد الانسانية"، ومخاطبا أهل الخان الأحمر المهدد بالهدم، قائلا: " زرعتم فأحسنتم الزرع، وربيتم فأحسنتم التربية، وصمدتم في الارض المباركة، فأحسنتم الصمود".





جاء ذلك خلال الزيارة التضامنية التي قام بها وفد كبير من وزارة التنمية الاجتماعية للقرية صباح اليوم برئاسة الوزير الشاعر، حيث ضم الوفد وكيل الوزارة والوكلاء المساعدون والمدراء العامون وطواقم الوزارة من مختلف محافظات الوطن ، وذلك دعما لصمود الأهالي في التجمع وضمن الفعاليات الاحتفالية بيوم المسن العالمي التي أطلقها الوزير الشاعر.





وفي كلمته قال الوزير الشاعر " لم يعد خافيا على أحد بأن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم ضد الانسانية بحق شعبنا الفلسطيني، أبرزها انتهاج سياسة التهجير القسري وقتل الاطفال وكبار السن وخصوصا في المحافظات الجنوبية.





وأوضح الشاعر بأن قضية الخان الأحمر تحولت اليوم من قضية محلية وطنية الى قضية عالمية ورمزا للتحدي والنضال العالمي اليوم بفضل حالة التناغم والتلاحم والتكامل التي تنسجها القيادة الفلسطينية برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس مع أبناء شعبنا ، حيث وقف الرئيس محمود شامخا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومتحديا الأشرار ليؤكد بكل قوة وجرأة بأن القدس ليست للبيع وبأن حقوق شعبنا ليست للمساومة.





وأضاف الشاعر انه اختار ان يحتفل بمناسبة يوم المسن العالمي مع الأهل في الخان الأحمر لتكريم الأمهات والآباء والأجداد، مختتما الاحتفال بتوزيع الهدايا العينية على كبار السن في القرية، مقدما لهم الشكر والتقدير على حسن العطاء والصمود في وجه الظلم والقهرعلى بوابة القدس الشريف، عاصمة فلسطين الأبدية، أرض الآباء والأجداد، مؤكدا أن هذا التلاحم والثبات والاصرار هو طريق شعبنا نحو بناء الدولة المستقلة الحرة وتقرير المصير.

رام الله - دنيا الوطن