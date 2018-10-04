نتنياهو: مخطئة إن كانت حماس تفكر بمهاجمتنا وسيكون ردنا صعبا
رام الله - دنيا الوطن
قال بينامين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية: "حماس تحاول تسليح نفسها ضد اسرائيل، فهي مخطئة ان كانت تفكر في مهاجمتها، وبالتالي سيكون ردنا صعبا للغاية".
قال بينامين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية: "حماس تحاول تسليح نفسها ضد اسرائيل، فهي مخطئة ان كانت تفكر في مهاجمتها، وبالتالي سيكون ردنا صعبا للغاية".
واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، مع انجيلا ميركل المستشارة الالمانية: "إذا اعتقدت حماس أن نتيجة الضائقة الاقتصادية أنها تستطيع مهاجمة إسرائيل، فإنها ستقع في خطأ كبير، وسيكون رد فعلنا صعبًا للغاية"، مؤكدا في الوقت ذاته، أن إسرائيل ستعمل بكل ما يلزم من قوة لحماية نفسها ومواطنيها، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (معاريف).
وفي السياق ذاته، قال نتنياهو: "الرئيس عباس يدهور الوضع في قطاع غزة، من خلال تحويل الاموال، ونتيجة ذلك أن حماس تهاجم إسرائيل".
التعليقات