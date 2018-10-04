نتنياهو: مخطئة إن كانت حماس تفكر بمهاجمتنا وسيكون ردنا صعبا

إذا اعتقدت حماس أن نتيجة الضائقة الاقتصادية أنها تستطيع مهاجمة إسرائيل، فإنها ستقع في خطأ كبير، وسيكون رد فعلنا صعبًا للغاية"، مؤكدا في الوقت ذاته، أن إسرائيل ستعمل بكل ما يلزم من قوة لحماية نفسها ومواطنيها، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (معاريف).





وفي السياق ذاته، قال نتنياهو: "الرئيس عباس يدهور الوضع في قطاع غزة، من خلال تحويل الاموال، ونتيجة ذلك أن حماس تهاجم إسرائيل".

واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، مع انجيلا ميركل المستشارة الالمانية: "