الرئيس: سنواصل الصمود لنيل الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن فلسطين تشكل نموذجاً يحتذى به في النسيج الاجتماعي الذي يضم جميع أتباع الديانات السماوية.





جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من الكنيسة المارونية، برئاسة الأب يعقوب عيد "ايلي"، وبحضور أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم.وأكد الرئيس، استمرار شعبنا الفلسطيني بالصمود والثبات على أرضه، لنيل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على ترابه الوطني.بدوره نقل الوفد، تحيات البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للرئيس، مؤكدين دعمهم للشعب الفلسطيني لنيل حريته، واستقلاله.وأشاروا إلى الخطاب الهام الذي القاه سيادته في الأمم المتحدة، وان صلواتهم ودعواتهم لجهوده في تحقيق السلام، وانهاء الاحتلال.