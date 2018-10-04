استعداداً لغداً.. الجيش الإسرائيلي يحشد قوات كبيرة حول غزة

رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، إنه في أعقاب مداولات أمنية أجراها صباح اليوم، الخميس، قرر حشد قوات بشكل واسع حول قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.



وحسب موقع (عرب 48)، فقد شارك في هذه المداولات ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي ومسؤولون في جهاز الأمن العام (الشاباك)، وتقرر حشد قوات في كل منطقة جنوب البلاد "ومواصلة السياسية الحازمة لإحباط عمليات مسلحة ومنع التسلل إلى إسرائيل في منطقة السياج الحدودي في قطاع غزة.







وحسب الموقع، فإن الجيش الإسرائيلي مستعد وجاهز لمواجهة أي سيناريو ويرى بحركة حماس مسؤولة عن كل ما يحدث في قطاع غزة وما يخرج منها.



ويأتي هذا التطور في ظل تهديدات إسرائيلية بشن عدوان جديد على قطاع غزة، وذلك في موازاة اتصالات بين إسرائيل وحماس بوساطة مصر والأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تهدئة.