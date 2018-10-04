الأشغال الشاقة المؤقتة 15عاما وغرامة مالية لمدان في قضية اتجار بالمخدرات

رام الله - دنيا الوطنأدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي محمد داود، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم ( إ.ج) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا لأحكام المادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما وغرامة مالية 10,000 دينار أردني.وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ أيمن طربيه.