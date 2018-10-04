الخطيب يبحث مع البنك الوطني التمكين الإقتصادي للمرأة

بحث بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، في مقر الوزارة، اليوم، مع جمال موسى مدير علاقات المؤسسات العامة في البنك الوطني آليات التعاون لتمكين المرأة الفلسطينية إقتصادياً.





وقدم الخطيب لمحة موجزة عن عمل الوزارة وخطتها الإستراتيجية ومحاورها من تمكين إقتصادي وسياسي ومناهضة العنف ضد المرأة.





وأضاف الخطيب بأن الوزارة تبذل الجهود بالتعاون مع الشركاء في مجال التمكين الإقتصادي للنساء، ومحاربة الفقر والبطالة، وبشكل خاص للنساء الناجيات من العنف، والأسر التي تترأسها إمرأة شابة ولديها أطفال وفقدت معيل الأسرة، من خلال دعم المستفيدات بمنحة أومشروع صغير يضمن لها الدخل المطلوب لإعالة أسرتها، وبذلك يتم تمكين النساء بشكل عملي ملموس، وبالتالي مناهضة العنف ضدها، حيث يعتبر الوضع الإقتصادي أهم أسباب العنف ضد النساء.





بدوره إستعرض موسى أنشطة البنك الوطني في مجال دعم النساء من خلال تبني المبادئ العالمية لتمكين المرأة، وبرنامج حياتي وهو برنامج مصرفي متكامل للمرأة الفلسطينية، وأبدى إستعداد البنك للتعاون مع الوزارة من خلال توقيع مذكرة تفاهم تنظم العمل بين الجانبين.













رام الله - دنيا الوطن