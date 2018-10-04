الدولة الهندية تكرم المهاتما غاندي بصوت الفنانة الفلسطينية عبير نعمة

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رام الله - دنيا الوطنلبّت الفنّانة عبير نعمة دعوة السفارة الهنديّة في بيروت، وحلّت ضيفة على الحفل الذي نُظّم في قاعة "بطحيش" في حرم الجامعة الأميركيّة في بيروت بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأوّل 2018 .أقيم هذا الحفل تكريماً لذكرى الخمسين بعد المئة لولادة المهاتما غاندي، وشاركت فيهعبير نعمة من خلال نشيد " Vaishnav Jan To Tene Kahiye" باللغة الغواجاراتيّة التي تعود إلى القرن الخامس عشر.أدّت عبير هذا النشيد ،الذي كان يعتمده المهاتما غاندي في صلواته، بطريقة مؤثّرة أبهرت الحاضرين وحرّكت مشاهرهم.عبّرت عبير نعمة عن سعادتها بالمُشاركة في هذا التكريم، بخاصّة أنّ هذه الخطوة هي سابقة من نوعها لفنّانة عربيّة، أضف أنّ الزعيم الروحي"مهاتما غاندي" لطالما كان يُجسّد شعار السلام الذي تؤمن به عبير والتي تعتبر أنّ رسالتها هي لقاء الشعوب والقارات وأنّ الموسيقى هي لغة لنقل الحب والسلام للعالم.وقد حضر هذا الحفل الذي أقيم بالتعاون بين السفارة الهنديّة والجامعة الأميريكيّة في بيروت AUB وجمعيّة تطوير العلاقات الهنديّة- اللبنانيّة ADLIR، عدد كبير من الفعاليّات الرسميّة والشخصيّات الإعلاميّة والسياسيّة والإجتماعيّة .تجدر الإشارة أنّه وضمن سلسلسة النشاطات التي أقيمت تكريماً لـ"غاندي" تمّ عرض عمل مُصوّر في الهند لنشيد "Vaishnav Jan To Tene Kahiye" الذي قدّمته عبير نعمة بطلب من الدولة الهنديّة وبالتعاون مع السفارة الهنديّة.كما تمّ عرض النشيد مُجدّداً في الحفل الذي أقيم في حديقة "المهاتما غاندي" في إبل السقي جنوب لبنان بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأوّل 2018 والذي نظّمته الكتيبة الهنديّة في اليونيفيل وحضره السفير الهندي في لبنان سانجيف ارورا.يُذكر أنّ عبير نعمة كانت قد إنضمّت مؤخراً إلى شركة Universal Music MENA التي تتولّى إنتاج أعمالها الفنيّة.