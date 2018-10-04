شؤون فلسطينية

الحكم المحلي: لقاء مع عضوات الهيئات المحلية في محافظة قلقيلية

الحكم المحلي: لقاء مع عضوات الهيئات المحلية في محافظة قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
عقد أمس في مقر مديرية الحكم المحلي بقلقيلية لقاء خاص مع عضوات الهيئات المحلية من مجالس المحافظة، بحضور مدير عام وحدة النوع الاجتماعي، أسماء خروب، وعريب عودة، رئيس قسم التشكيلات، ومنسقة وحدة النوع الاجتماعي في المديرية. 

وذلك لنقاش تجربتهن في الهيئات المحلية، ونقاط القوة والضعف لأعمالهن، ودور الحكم المحلي في تمكين المرأة من خلال وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة. 

ورحبت خروب بالحضور، شاكرة لهن تلبية دعوة الحكم المحلي لحضور اللقاء، لمناقشة دور العضوات في الهيئات المحلية، مؤكدة على الدور الفاعل للمرأة في المجتمع، إن كانت ربة بيت أو عاملة أو موظفة أو عضوة مجلس بلدي. 

وأشارت إلى دائرة النوع الاجتماع في وزارة الحكم المحلي، والتي تعمل بشكل أساسي لتوفير كافة الأجواء الإيجابية لتعزيز دور المرأة في الحكم المحلي، وتمكينها من خلال توفير الدورات التدريبية، وورشات العمل التخصصية بذات الموضوع.

واستمعت خروب إلى عدد من تجارب المشاركين مستعرضة نقاط القوة والضعف لمشاركة المرأة في الحكم المحلي للعمل مستقبلاً لتعزيز نقاط القوة، وتجاوز نقاط الضعف للوصول إلى مشاركة فاعلة ومميزة للمرأة، ومليئة بقصص النجاح والتميز للمرأة.

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