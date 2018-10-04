إعلام الاحتلال يزعم: طفل فلسطيني حاول طعن جنود غرب رام الله

رام الله - دنيا الوطنزعم الإعلام الإسرائيلي، أن طفلاً فلسطينياً حاول طعن جنود إسرائيليين قرب مستوطنة (بيت حورون) غرب رام الله.وأفاد ايلي شلزنجر، مراسل موقع (بحدري حريديم) الإسرائيلي، أن الطفل لاذ بالفرار إلى منطقة (بيت عور التحتا)، لافتاً إلى أنه يصعب تقدير عمر الطفل بالضبط.ونفى المراسل الإسرائيلي، وجود أية إصابات بين الجنود الإسرائيليين نتيجة الحادث.