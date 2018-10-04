(واللا): الجيش الإسرائيلي استقبل رسائل السنوار كإشارة أخيرة قبل الحرب

أكد موقع (واللا)، أن الجيش الإسرائيلي، استقبل رسائل يحيى السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة، كإشارة أخيرة قبل الحرب، ورداً على قرار رئيس الأركان بتعزيز القوات على طول حدود قطاع غزة.





وقال الموقع: "الأحداث في غزة، ترتبط بشكل جيد بحرب الاستنزاف، التي تجريها حركة حماس ليلاً ونهاراً على الحدود الشرقية لقطاع غزة ضد الجنود".





وأوضح الموقع، أن المظاهرة الضخمة التي تخطط لها حركة حماس غداً الجمعة، ستصبح يوم اختبار، مشدداً على ضرورة أن ينتبه الجيش، تحسباً لاحتمال وقوع هجوم كبير ونوعي من قبل حماس.

رام الله - دنيا الوطن