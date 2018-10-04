جيش الاحتلال يُقرر تعزيز قواته الأيام المقبلة شرقي القطاع

رام الله - دنيا الوطنأصدر غادي ايزنكوت، رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، قراراً بتعزيز القوات في منطقة القيادة الجنوبية الأيام المقبلة، ومواصلة سياسة حازمة لمنع النشاطات الفلسطينية، ومنع محاولات التسلل من قطاع غزة، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال.جاء ذلك، خلال جولة تقييم للوضع، نفذها آيزنكوت بمشاركة كبار ضابط الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) اليوم الخميس.وقال المتحدث: "إن الجيش الإسرائيلي، مستعد لمجموعة من السيناريوهات، ويعتبر حماس مسؤولة عن كل ما يحدث من داخل قطاع غزة، على حد زعمه.