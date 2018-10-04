المالكي: الإجراءات الأمريكية تؤكد بأن الولايات المتحدة تتبنى الأجندة العدائية

رام الله - دنيا الوطناعتبر وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي، إعلان الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من نص يُقر بأهلية محكمة العدل الدولية، رداً على الشكوى التي تقدمت بها دولة فلسطين إلى المحكمة، بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، اعتبر هذا الإجراء ازدراء للقانون والنظام الدولي.وأضاف المالكي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الامريكية تتعمد تقويض وتدمير النظام الدولي، بسبب استمرار إصرارها على دعم النظام الاستعماري الإسرائيلي والاعتداء على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.وأوضح المالكي، أن الإجراءات الأمريكية، تؤكد بأن الولايات المتحدة، تتبنى الأجندة العدائية على حساب حماية المعايير الدولية وهيبتها، وأن انسحابها يؤكد من جديد رفضها للمساءلة وتصميهما أن تكون فوق القانون باستخدام ذرائع شتى مثل: أن الفلسطينيين يقومون بتسييس القضية أو التشكيك بصلاحية محكمة العدل الدولية، كما حدث في تصريحات جون بولتون.وقال وزير الخارجية والمغتربين: إن دولة فلسطين تمارس حقها بالوسائل القانونية من خلال محكمة العدل الدولية بشان نقل السفارة الأمريكية غير القانوني من تل أبيب إلى القدس.وأشار المالكي إلى أن دولة فلسطين، استندت في تقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية إلى الولاية الإلزامية للمحكمة على النحو المنصوص عليه، حسب المادة الأولى من البروتوكول الإضافي لاتفاقية فيينا.وجدد المالكي تأكيده بأن القيادة الفلسطينية ستواصل الدفاع عن حقوق أبناء شعبنا باستخدام كل الآليات الدولية المتاحة لحل الصراعات، مشيراً إلى أن كل خطوة يتم اتخاذها، ترتكز على الالتزام واحترام القانون الدولي.من جهة ثانية، رحب وزير الخارجية رياض المالكي، بتوقيع 112 عضو كونغرس، وثيقة تطالب وزير الخارجية مايك بومبيو بالتراجع عن وقف تمويل (أونروا) والمشاريع المقدمة لدعم مشافي القدس، مضيفاً أنه يجب النظر بأهمية بالغة إلى هذه الرسالة.