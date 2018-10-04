صيدم يُؤكد على الدور المحوري للشباب في التغيير وبناء الدولة

أكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، أهمية دور الشباب المحوري في التغيير وبناء الدولة الفلسطينية، والوقوف ضد انتهاكات الاحتلال، خاصةً تلك التي تتعرض لها المسيرة التعليمية، وضرورة رصدها، وكشفها أمام العالم.





جاء ذلك، خلال لقائه بمكتبه، اليوم، وفداً من منتدى شارك الشبابي برئاسة المدير التنفيذي للمنتدى بدر زماعرة، بحضور مدير عام العلاقات العامة والدولية نديم سامي، ومدير عام النشاطات الطلابية صادق الخضور؛ إذ بحث صيدم مع الوفد عديد القضايا التي تخص الشباب، ودعم ومساندة المسيرة التعليمية، والتحضير لـ "يوم المساءلة الوطني" الذي ستنظمه (شارك) يوم الاثنين المقبل، وسيناقش عديد القضايا الخاصة بالشباب.





وأكد وزير التربية، أهمية طرح عدة قضايا في (يوم المساءلة) كتصنيف الجامعات والتعليم المهني والتقني والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، والبطالة و(الخان الأحمر).

من جهته، أعرب زماعرة عن سعادته بهذا اللقاء، مشيداً بالجهود التطويرية التي تخطوها وزارة التربية في سبيل إحداث نقلة نوعية على صعيد التعليم، معبراً عن فخره بالإنجازات التربوية المتلاحقة التي حققتها وتحققها فلسطين في المحافل الدولية.

رام الله - دنيا الوطن