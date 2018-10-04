عشراوي: هجوم الإدارة الأمريكية على المنظومة الدولية يحولها لدولة خارجة عن القانون

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي على أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من البروتوكول الاختياري بشأن حل النزاعات الملحق بمعاهدة (فيينا)، وقبل ذلك انسحابها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) ومجلس حقوق الإنسان، وهجومها على المنظومة الدولية، يساهم في عزلها دولياً ويحولها إلى دولة خارجة عن القانون الدولي والإنساني، ويجعلها في مواجهة مباشرة مع حرية الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير.





وقالت: " إذا ما استمرت الإدارة الأمريكية في انسحابها من المنظمات والمؤسسات الدولية، التي تعترف بفلسطين وتدافع عن حقوق الفلسطينيين، فإنها ستجد نفسها خارج معظم الهيئات الدولية ذات التأثير، وإن هذه العزلة، ستؤدي إلى خسارتها نفوذها وعلاقاتها مع بقية العالم".

ولفتت في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أن الهجمة الشرسة التي تشنها الإدارة الأمريكية على المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد على انحيازها المطلق لدولة الاحتلال وشراكتها بجرائم الحرب التي ترتكبها بحق شعبنا، واستماتتها في توفير الغطاء اللازم لإسرائيل، وتجنيبها المساءلة والمحاسبة على تنكرها للقانون الدولي والدولي الإنساني، وذلك على حساب مصالح الشعب الأمريكي.

وأشارت عشراوي في نهاية بيانها، إلى أن منظمات الأمم المتحدة لا تعمل ضد إسرائيل والولايات المتحدة، ولكنها تقف ضد انتهاك القانون الدولي والإنساني والمعايير الدولية، وتواجه الظلم والاستبداد، وجميع الممارسات اللاأخلاقية التي تنتهك حقوق الضعفاء في هذا العالم.

رام الله - دنيا الوطن