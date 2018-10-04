الحكم بالبراءة على الشاب محمود بوجه في قضية قتل

رام الله - دنيا الوطنحكمت محكمة الجنايات الكبرى بالبراءة على الشاب محمود بوجه (35 عاماً) من بيت عوا في قضية قتل، وقعت قبل عامين في سوق بيت لحم.وترأست الجلسة القاضية ياسمين جراد، حيث حكمت المحكمة بالبراءة، وعدم المسؤولية الكاملة عن قتل الشاب إبراهيم كنعان قبل عامين في سوق المدينة.وقالت عائلة بوجه: إنها تستنكر بشدّة الجرائم على اختلافها، وأنها شيء دخيل على مجتمعنا الفلسطيني، الذي يتسم بالألفة والمحبة، مشيرة إلى تعرّض أفرادها إلى ظلم وتشريد من بيت لحم وخسائر مادية ومعنوية فادحة.وشكرت الأجهزة الأمنية على جهودها في حفظ النظام، وأنها على ثقة بالقضاء الفلسطيني في وقف الظلم، ورد الحقوق لأهلها.يشار إلى أن الشاب بوجه أمضى مدّة عامين في السجن، حضر خلالها عشرات الجلسات القضائية التي أفضت في النهاية إلى براءته.