إحالة 44 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال الشهر الماضي

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 44 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، خلال الشهر الماضي، على خلفية الاتجار بمواد منتهية الصلاحية وفاسدة، ومخالفة للأنظمة، والقوانين المعمول بها، في مقدمتها قانون حماية المستهلك، وقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.





واشارت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع شركائها تمكنت من ضبط 76.6 طن، أغلبها منتجات إسرائيلية من المنتجات التالفة، تنوعت بين مواد غذائية، وتنظيف، وأخرى تجميل غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية، إضافة إلى ألعاب أطفال ممنوعة من التسويق، وكهربائيات، وإلكترونيات مخالفة.





في حين، بلغت قيمة منتجات المستوطنات التي ضبطها الطواقم في السوق ما يزيد عن 52 ألف شيكل، وذلك خلال جولاتها الميدانية البالغة 403 جولة تفتيشية على أسواق المحافظات، تم فيها زيارة 2157 محلاً تجاريا، وجد من بينها 190 محالاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها، وتم على إثرها إخطار 92 تاجراً؛ لتصويب أوضاعهم القانونية.

رام الله - دنيا الوطن