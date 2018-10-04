مكتب السنوار يُصدر توضحياً حول لقائه مع صحيفة إٍسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأصدر مكتب يحيى السنوار، قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، توضيحاً حول لقائه مع الصحيفة الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت).وأشار مكتب السنوار إلى أن الصحفية، تقدمت بطلب رسمي للقاء السنوار، لصالح صحيفتين: الأولى إيطالية، والثانية بريطانية، وعلى هذا الأساس جرى اللقاء.وقال مكتب السنوار: "تحريات الإعلام الغربي في حركة حماس، أثبتت أن الصحفية التي أجرت اللقاء، ليست يهودية أو إسرائيلية، وليس لها سابق عمل مع الصحافة الإسرائيلية".وأضاف: "لم تكن هناك مقابلة مباشرة مع الصحفية المذكورة، بل أرسلت الاسئلة وتم الإجابة عليها، فيما التقطت صورة لصالح اللقاء فقط".وتابع مكتب السنوار: "للأسف الصحفية لم تحترم مهنتها، وعلى ما يبدو فقد باعت اللقاء لصحيفة (يديعوت أحرونوت)".