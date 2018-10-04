الكاتب حمامي عن السنوار: كأني أرى عرفات جديد بثوب إسلامي

رام الله - دنيا الوطنعلّق الكاتب إبراهيم حمامي، على الحوار الذي أجرته صحفية إيطالية مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، لصالح صحفية (يديعوت أحرنوت).وكتب حمامي في منشور عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "حُسم الجدل.. السنوار كان يعلم هوية الصحيفة التي تجري معه اللقاء حسب ادعاء الصحيفة".وأضاف الكاتب حمامي: "صحفية إسرائيلية، تقضي في غزة خمسة أيام، وتجري لقاء مع مسؤول حماس فيها.. الجميع يركز على الصحفية، ولمن تعمل"، متابعًا: "لكن الأهم هو محتوى اللقاء، وما قاله السنوار، ولمن يوجه خطابه.. وكأني أرى عرفات جديد لكن بثوب إسلامي".