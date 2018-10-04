مباشر | مواقف الجهاد الإسلامي بين المصالحة والتهدئة

شؤون فلسطينية

صيدم يُطلع وفداً من جامعة "زيغن" الألمانية على أوضاع التعليم في فلسطين

صيدم يُطلع وفداً من جامعة "زيغن" الألمانية على أوضاع التعليم في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
 أطلع وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم بمكتبه، اليوم، وفداً من جامعة زيغن الألمانية، على أوضاع التعليم في فلسطين والتحديات التي تواجهه؛ بفعل ممارسات الاحتلال بحق هذا القطاع.

جاء ذلك، بحضور مدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، إذ ضم الوفد د. فولكن والف، وكونستين آل، وسامر شاور طالب ماجستير في جامعة زيغن، ومن جامعة بيرزيت د. إياد طومار.

وتطرق صيدم إلى الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال ضد قطاع التعليم، لافتاً إلى تركيز الوزارة على تشييد مدارس التحدي في المناطق المستهدفة لتعزيز صمود سكانها.

وأكد الوزير الإصرار على النهوض بمسيرة التعليم وتطويرها لإعلاء اسم فلسطين في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وأشاد صيدم بعمق الشراكة والعلاقة مع الحكومة الألمانية، والتي تتجسد بتوفير الدعم والمساندة لقطاع التعليم؛ خاصة في مجالات دعم التعليم المهني والتقني، وتطوير الدراما والمسرح والموسيقى.

بدوره، أطلع الوفد الوزير على بعض المشاريع التي يمكن أن يتم إنشائها في المدارس، بما يشمل توفير مساحة للطلبة لتوسيع أفق الإبداع والتميز والابتكار لديهم، مشيدين بجهود الوزارة في النهوض بالمسيرة التعليمية والارتقاء بها.

أخبار ذات صلة

صيدم يُؤكد على الدور المحوري للشباب في التغيير وبناء الدولة

صيدم يُؤكد على الدور المحوري للشباب في التغيير وبناء الدولة

عشراوي: هجوم الإدارة الأمريكية على المنظومة الدولية يحولها لدولة خارجة عن القانون

عشراوي: هجوم الإدارة الأمريكية على المنظومة الدولية يحولها لدولة خارجة عن القانون

الحكم بالبراءة على الشاب محمود بوجه في قضية قتل

الحكم بالبراءة على الشاب محمود بوجه في قضية قتل

بالوثائق: الصيد الممنوع في حوض الميناء.. من يتقاسم &#34;الغلّة&#34;!

بالوثائق: الصيد الممنوع في حوض الميناء.. من يتقاسم "الغلّة"!

إحالة 44 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال الشهر الماضي

إحالة 44 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال الشهر الماضي

مكتب السنوار يُصدر توضحياً حول لقائه مع صحيفة إٍسرائيلية

مكتب السنوار يُصدر توضحياً حول لقائه مع صحيفة إٍسرائيلية

المالكي: انسحاب واشنطن من بروتوكول فيينا هروب لن يعفيها من المساءلة القانونية

المالكي: انسحاب واشنطن من بروتوكول فيينا هروب لن يعفيها من المساءلة القانونية

الكاتب حمامي عن السنوار: كأني أرى عرفات جديد بثوب إسلامي

الكاتب حمامي عن السنوار: كأني أرى عرفات جديد بثوب إسلامي

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الحكم بالبراءة على الشاب محمود بوجه في قضية قتل

الحكم بالبراءة على الشاب محمود بوجه في قضية قتل

إحالة 44 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال الشهر الماضي

إحالة 44 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال الشهر الماضي

المالكي: انسحاب واشنطن من بروتوكول فيينا هروب لن يعفيها من المساءلة القانونية

المالكي: انسحاب واشنطن من بروتوكول فيينا هروب لن يعفيها من المساءلة القانونية

صيدم يُطلع وفداً من جامعة &#34;زيغن&#34; الألمانية على أوضاع التعليم في فلسطين

صيدم يُطلع وفداً من جامعة "زيغن" الألمانية على أوضاع التعليم في فلسطين

الاحتلال يمنع 14 فلسطينيًا من السفر عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع 14 فلسطينيًا من السفر عبر (معبر الكرامة)

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر آب

"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر آب

البرغوثي: إسرائيل ترتكب جريمة جديدة وتُغرق منطقة الخان الأحمر بمياه المجاري

البرغوثي: إسرائيل ترتكب جريمة جديدة وتُغرق منطقة الخان الأحمر بمياه المجاري

توغل محدود لجرافات الاحتلال على الحدود الشرقية وسط القطاع

توغل محدود لجرافات الاحتلال على الحدود الشرقية وسط القطاع

منوعات

برنامج تونسي يسخر من سعد لمجرد بطريقة لاذعة.. رد فعل والدته قاسي

برنامج تونسي يسخر من سعد لمجرد بطريقة لاذعة.. رد فعل والدته قاسي

رواد عليو شوهت نفسها بعمليات التجميل.. والجمهور يسخر من آخر صورها

رواد عليو شوهت نفسها بعمليات التجميل.. والجمهور يسخر من آخر صورها

فيفي عبده بإطلالة صادمة في مهرجان الإسكندرية.. وخبير موضة: &#34;عكّ&#34;

فيفي عبده بإطلالة صادمة في مهرجان الإسكندرية.. وخبير موضة: "عكّ"

&#34;السرطان&#34; يُهاجم فاروق الفيشاوي.. هل يهزمه؟

"السرطان" يُهاجم فاروق الفيشاوي.. هل يهزمه؟

&#34;فتحتيها عالبحري عالآخر&#34;.. نسرين طافش تستفز جمهورها بـ&#34;تاتو&#34; مثير فوق جسمها

"فتحتيها عالبحري عالآخر".. نسرين طافش تستفز جمهورها بـ"تاتو" مثير فوق جسمها

عرض مغرٍ جداً لـ&#34;دينا الشربيني&#34; من ابن عادل إمام

عرض مغرٍ جداً لـ"دينا الشربيني" من ابن عادل إمام

فيديو.. رانيا يوسف: بعد الطلاق استعدت جمالي وأصبحت مقبلة على الحياة

فيديو.. رانيا يوسف: بعد الطلاق استعدت جمالي وأصبحت مقبلة على الحياة

أحدهم كان يؤدي دور &#34;ميت&#34;.. لحظات مُرعبة لفنانين تُوفّوا أثناء التصوير

أحدهم كان يؤدي دور "ميت".. لحظات مُرعبة لفنانين تُوفّوا أثناء التصوير

صور: هل بسمة بوسيل حامل في شهرها الثامن؟

صور: هل بسمة بوسيل حامل في شهرها الثامن؟

فيديو: &#34;وفاء الكيلاني&#34; تُظهر &#34;نانسي عجرم&#34; بشكل لم تروه من قبل

فيديو: "وفاء الكيلاني" تُظهر "نانسي عجرم" بشكل لم تروه من قبل

عربي

ارتفاع معدلات الزواج من ثانية في سوريا

ارتفاع معدلات الزواج من ثانية في سوريا

الأردن: نجلا علي عبد الله صالح لم يدخلا عمّان وتوجها لدولة ثالثة

الأردن: نجلا علي عبد الله صالح لم يدخلا عمّان وتوجها لدولة ثالثة

السيسي يصدر قانونا جديدا بشأن ضريبة العقار في مصر

السيسي يصدر قانونا جديدا بشأن ضريبة العقار في مصر

يوسف زيدان يثير ضجة بتصريحاته حول التطبيع مع اسرائيل... ماذا قال؟

يوسف زيدان يثير ضجة بتصريحاته حول التطبيع مع اسرائيل... ماذا قال؟