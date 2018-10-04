صيدم يُطلع وفداً من جامعة "زيغن" الألمانية على أوضاع التعليم في فلسطين

أطلع وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم بمكتبه، اليوم، وفداً من جامعة زيغن الألمانية، على أوضاع التعليم في فلسطين والتحديات التي تواجهه؛ بفعل ممارسات الاحتلال بحق هذا القطاع.





جاء ذلك، بحضور مدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، إذ ضم الوفد د. فولكن والف، وكونستين آل، وسامر شاور طالب ماجستير في جامعة زيغن، ومن جامعة بيرزيت د. إياد طومار.





وتطرق صيدم إلى الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال ضد قطاع التعليم، لافتاً إلى تركيز الوزارة على تشييد مدارس التحدي في المناطق المستهدفة لتعزيز صمود سكانها.





وأكد الوزير الإصرار على النهوض بمسيرة التعليم وتطويرها لإعلاء اسم فلسطين في كافة المحافل الإقليمية والدولية.





وأشاد صيدم بعمق الشراكة والعلاقة مع الحكومة الألمانية، والتي تتجسد بتوفير الدعم والمساندة لقطاع التعليم؛ خاصة في مجالات دعم التعليم المهني والتقني، وتطوير الدراما والمسرح والموسيقى.





بدوره، أطلع الوفد الوزير على بعض المشاريع التي يمكن أن يتم إنشائها في المدارس، بما يشمل توفير مساحة للطلبة لتوسيع أفق الإبداع والتميز والابتكار لديهم، مشيدين بجهود الوزارة في النهوض بالمسيرة التعليمية والارتقاء بها.

رام الله - دنيا الوطن