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ارتفاع معدلات الزواج من ثانية في سوريا

ارتفاع معدلات الزواج من ثانية في سوريا
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت مواقع إعلامية سورية، عن مصدر قضائي لم تكشف عن اسمه، ارتفاع حالات الزواج لرجال تزوجوا من امرأة ثانية في دمشق، من إجمالي الزيجات المسجلة.

وأكد موقع صحيفة (الوطن) السورية، أن حالات الزواج المثبتة في المحكمة بعدلية دمشق أشارت إلى كون 40 بالمئة من تلك الزيجات هي لرجال تزوجوا من امرأة ثانية. 

وبلغت نسبة الزواج من امرأة ثالثة، وفق ذات المصدر، 1%، في حين لم تسجل سوى حالتي زواج من امرأة رابعة. 

ووفقاً للمصدر، فإن هناك شروطاً ينبغي للزوج أن يحققها في حال قرر الاقتران بامرأة ثانية وثالثة، إذ ينبغي ألا يقل دخله عن 500 ألف ليرة (نحو ألف دولار)، كي يسمح له بذلك. 

وأشارت تقارير إلى ارتفاع حالات الزواج بامرأة الثانية بعد اندلاع الأزمة السورية، حيث كانت هناك قبلها عقبات كثيرة تحول دون ذلك، بالإضافة إلى فرض السلطات القضائية لضوابط كثيرة وشروط، ينبغي استيفاؤها قبل الموافقة على الزواج.

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