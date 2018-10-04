الأردن: نجلا علي عبد الله صالح لم يدخلا عمّان وتوجها لدولة ثالثة



وكان التحالف، قد لعب دوراً في تسهيل عملية نقل نجلي صالح، اللذين اعتقلتهما جماعات الحوثي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.



وأعلنت جماعات الحوثي، الأربعاء، أنه تم الإفراج عن صلاح ومدين، وذكرت مصادر سياسية أن عملية الإفراج تمت بناء على وساطة عُمانية.



يذكر، أن الجماعات الحوثية، منعت قبل 5 أيام طائرة أممية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، لنقل نجلي الرئيس السابق إلى خارج اليمن، وفق اتفاق مسبق مع الأمم المتحدة.



واشترط الحوثيون في حينه وصول طائرة عمانية إلى مطار صنعاء الدولي لنقل أقارب صالح إلى العاصمة العمانية مسقط، في حين أن تحالف دعم الشرعية، وافق على أن تتولى نقلهم طائرة تابعة للأمم المتحدة إلى العاصمة الأردنية، وهو ما قوبل برفض الحوثيين آنذاك.

رام الله - دنيا الوطنأعلن الأردن، أن نجلي الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، صلاح ومدين، لم يدخلا عمّان، وتوجها لدولة ثالثة بعد مرورهما بالمملكة.وجاء ذلك، بحسب ما نقل بيان صادر عن الخارجية الأردنية، أشار إلى أن ابني صالح توجها بالطائرة من صنعاء إلى عمّان ترانزيت لمدة ساعة واحدة في مطار الملكة علياء الدولي باتجاه دولة ثالثة، ولم يدخلا عمّان، بحسب ما جاء على موقع (العربية).