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شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع 14 فلسطينيًا من السفر عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع 14 فلسطينيًا من السفر عبر (معبر الكرامة)
رام الله - دنيا الوطن
قالت الإدارة العامة للمعابر والحدود: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت اليوم الأربعاء سفر 14 فلسطينيًا من (معبر الكرامة) مع الجانب الأردني بالضفة الغربية المحتلة بحجة المنع الأمني.

وأشارت الإدارة في بيان صادر الخميس إلى تنقل 5275 مسافرًا في الاتجاهين من المعبر أمس.

وذكرت أن 2742 مسافرًا غادروا عبر المعبر فيما قدِم 2533 مسافرًا، وأعاد الاحتلال 14 مواطنًا.

ومن المقرر، أن يعمل المعبر اليوم من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 09:30 مساءً في الاتجاهين.

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