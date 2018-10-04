"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر آب

سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً مقداره 2.35% خلال شهر آب 2018 مقارنة بشهر تموز 2018، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 102.12 خلال شهر آب 2018 مقارنة بـــ 104.58 خلال شهر تموز 2018.





وسجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 22.69% والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من إجمالي أنشطة الصناعة.





كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 11.54% والتي تشكل أهميتها النسبية 4.06% من إجمالي أنشطة الصناعة.





وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 2.92% خلال شهر آب 2018 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 83.19% من إجمالي أنشطة الصناعة.





في حين سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 17.96% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.





أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر آب 2018 مقارنة بشهر تموز 2018، أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الملابس، وصناعة الورق ومنتجات الورق.





من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية، منها صناعة منتجات التبغ، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الأثاث.

رام الله - دنيا الوطن