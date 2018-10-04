البرغوثي: إسرائيل ترتكب جريمة جديدة وتُغرق منطقة الخان الأحمر بمياه المجاري

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغرقت منطقة الخان الأحمر، مساء الأربعاء، بمياه الصرف الصحي التي تتدفق من مستوطنة (كفار أدوميم).





وأضاف البرغوثي، أن هذا التصرف، يهدد صحة أهالي الخان والمتضامنين معهم، ويؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة والحشرات، بالإضافة إلى الإضرار بالأغنام التي يعتاش منها أهل التجمع.





وأكد البرغوثي على أن الاحتلال يستخدم أساليب إجرامية بشعة، بهدف الضغط على أهالي التجمع الصامدين، وتحويل محيطهم إلى منطقة موبوءة بالأمراض، مؤكداً أن أهله مصممون على الصمود في وجه إجراءات الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطن