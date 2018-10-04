شؤون فلسطينية

هل تُحل أزمة الكهرباء في غزة: (هآرتس): قطر ستشتري الوقود لمحطة الطاقة

هل تُحل أزمة الكهرباء في غزة: (هآرتس): قطر ستشتري الوقود لمحطة الطاقة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس)، أن هناك بوادر لحل أزمة الوقود والكهرباء في قطاع غزة: فوفقاً للترتيبات التي تمت صياغتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، ستوافق قطر على تمويل شراء الوقود، الذي سيستخدم لتفعيل محطة توليد الطاقة في القطاع. 

وسيسمح هذا الترتيب، والمتوقع سريانه في الأيام القادمة، بزيادة كبيرة في إمدادات الكهرباء لسكان قطاع غزة.

وتأمل إسرائيل أن يؤدي التحسن، الذي من المفترض أن يكون له تأثير مباشر وإيجابي على حياة السكان، إلى تقليص خطر المواجهة العسكرية مع حماس، بحسب (هآرتس).

ويبلغ متوسط ​​تزويد التيار الكهربائي في قطاع غزة الآن حوالي أربع ساعات في اليوم، وفي العام الماضي تم إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عدة مرات بسبب نقص وقود الديزل، ومن المفروض بالمساعدات القطرية التي تقدر بعشرات ملايين الدولارات، رفع المعدل إلى ثماني ساعات في اليوم.

وكما ذكرت الصحيفة الأسبوع الماضي، فقد أجريت اتصالات في هذا الصدد، في الأشهر الأخيرة، تحت إشراف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة، نيكولاي ملادانوف، ومثل قطر في المحادثات مبعوثها إلى إسرائيل والمناطق، محمد العمادي، فيما تولى معالجة الأمر في الجانب الإسرائيلي، رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات.

وقد تحقق هذا الإنجاز خلال مؤتمر للدول المانحة للفلسطينيين الذي عقد الأسبوع الماضي في نيويورك، على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي محادثات سابقة، أثيرت إمكانية زيادة إمدادات الكهرباء من إسرائيل من خلال تطوير خط الكهرباء من إسرائيل إلى قطاع غزة، ومع ذلك، فقد واجهت هذه القضية صعوبات جزئياً بسبب معارضة السلطة الفلسطينية، فالتفاهمات التي تم التوصل إليها في الماضي بشأن الكهرباء، منوطة بالتزامات قانونية ومالية من قبل السلطة الفلسطينية. 

أخبار ذات صلة

الاحتلال يمنع 14 فلسطينيًا من السفر عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع 14 فلسطينيًا من السفر عبر (معبر الكرامة)

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر آب

"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر آب

البرغوثي: إسرائيل ترتكب جريمة جديدة وتُغرق منطقة الخان الأحمر بمياه المجاري

البرغوثي: إسرائيل ترتكب جريمة جديدة وتُغرق منطقة الخان الأحمر بمياه المجاري

القدرة: نفاد 70% من أدوية الرعاية الأولية.. نقصها سيؤدي لمضاعفات للمرضى والأطفال

القدرة: نفاد 70% من أدوية الرعاية الأولية.. نقصها سيؤدي لمضاعفات للمرضى والأطفال

الاحتلال يُغلق محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس ويفرض طوقاً أمنياً

الاحتلال يُغلق محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس ويفرض طوقاً أمنياً

توغل محدود لجرافات الاحتلال على الحدود الشرقية وسط القطاع

توغل محدود لجرافات الاحتلال على الحدود الشرقية وسط القطاع

السنوار لصحيفة يديعوت: هناك فرصة حقيقة للسلام وغير معنيون بإسرائيل

السنوار لصحيفة يديعوت: هناك فرصة حقيقة للسلام وغير معنيون بإسرائيل

اعتقال 13 فلسطينياً بالضفة وإصابة مواطن برصاص الاحتلال بقلقيلية

اعتقال 13 فلسطينياً بالضفة وإصابة مواطن برصاص الاحتلال بقلقيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع 14 فلسطينيًا من السفر عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع 14 فلسطينيًا من السفر عبر (معبر الكرامة)

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر آب

"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر آب

البرغوثي: إسرائيل ترتكب جريمة جديدة وتُغرق منطقة الخان الأحمر بمياه المجاري

البرغوثي: إسرائيل ترتكب جريمة جديدة وتُغرق منطقة الخان الأحمر بمياه المجاري

توغل محدود لجرافات الاحتلال على الحدود الشرقية وسط القطاع

توغل محدود لجرافات الاحتلال على الحدود الشرقية وسط القطاع

اعتقال 13 فلسطينياً بالضفة وإصابة مواطن برصاص الاحتلال بقلقيلية

اعتقال 13 فلسطينياً بالضفة وإصابة مواطن برصاص الاحتلال بقلقيلية

أبو الغيط: المصالحة الفلسطينية مازالت تُمثل ضرورة مُلحة وهدفاً لا يمكن التخلي عنه

أبو الغيط: المصالحة الفلسطينية مازالت تُمثل ضرورة مُلحة وهدفاً لا يمكن التخلي عنه

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس

بعد شكوى فلسطين ضدها لمحكمة العدل الدولية.. أميركا تنسحب من بروتوكول فينا

بعد شكوى فلسطين ضدها لمحكمة العدل الدولية.. أميركا تنسحب من بروتوكول فينا

منوعات

&#34;السرطان&#34; يُهاجم فاروق الفيشاوي.. هل يهزمه؟

"السرطان" يُهاجم فاروق الفيشاوي.. هل يهزمه؟

&#34;فتحتيها عالبحري عالآخر&#34;.. نسرين طافش تستفز جمهورها بـ&#34;تاتو&#34; مثير فوق جسمها

"فتحتيها عالبحري عالآخر".. نسرين طافش تستفز جمهورها بـ"تاتو" مثير فوق جسمها

عرض مغرٍ جداً لـ&#34;دينا الشربيني&#34; من ابن عادل إمام

عرض مغرٍ جداً لـ"دينا الشربيني" من ابن عادل إمام

فيديو.. رانيا يوسف: بعد الطلاق استعدت جمالي وأصبحت مقبلة على الحياة

فيديو.. رانيا يوسف: بعد الطلاق استعدت جمالي وأصبحت مقبلة على الحياة

أحدهم كان يؤدي دور &#34;ميت&#34;.. لحظات مُرعبة لفنانين تُوفّوا أثناء التصوير

أحدهم كان يؤدي دور "ميت".. لحظات مُرعبة لفنانين تُوفّوا أثناء التصوير

صور: هل بسمة بوسيل حامل في شهرها الثامن؟

صور: هل بسمة بوسيل حامل في شهرها الثامن؟

فيديو: &#34;وفاء الكيلاني&#34; تُظهر &#34;نانسي عجرم&#34; بشكل لم تروه من قبل

فيديو: "وفاء الكيلاني" تُظهر "نانسي عجرم" بشكل لم تروه من قبل

فيديو: حبيب الفلسطينية &#34;جيجي حديد&#34; يتعرض لفضيحة بعد علاقته بخبيرة تدليك بعمر والدته

فيديو: حبيب الفلسطينية "جيجي حديد" يتعرض لفضيحة بعد علاقته بخبيرة تدليك بعمر والدته

أحلام تطلب من طبيب التجميل في فرنسا أن تكون &#34;أكثر جمالًا&#34;.. رده غير متوقع

أحلام تطلب من طبيب التجميل في فرنسا أن تكون "أكثر جمالًا".. رده غير متوقع

أحمد الفيشاوي عدل خصر زوجته بـ&#34;الفوتوشوب&#34; لتبدو مثل &#34;كيم كارداشيان&#34;.. شاهد فضائح مُشابهة

أحمد الفيشاوي عدل خصر زوجته بـ"الفوتوشوب" لتبدو مثل "كيم كارداشيان".. شاهد فضائح مُشابهة

عربي

السيسي يصدر قانونا جديدا بشأن ضريبة العقار في مصر

السيسي يصدر قانونا جديدا بشأن ضريبة العقار في مصر

يوسف زيدان يثير ضجة بتصريحاته حول التطبيع مع اسرائيل... ماذا قال؟

يوسف زيدان يثير ضجة بتصريحاته حول التطبيع مع اسرائيل... ماذا قال؟

مقتل عسكريين اثنين في انفجار لغم غرب تونس

مقتل عسكريين اثنين في انفجار لغم غرب تونس

نجلا علي عبد الله صالح يعبران الأردن إلى دولة ثالثة

نجلا علي عبد الله صالح يعبران الأردن إلى دولة ثالثة