القدرة: نفاد 70% من أدوية الرعاية الأولية.. نقصها سيؤدي لمضاعفات للمرضى والأطفال





وأكد القدرة في تصريح صحفي له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن عدم توفر أدوية الأمراض المزمنة والحليب العلاجي، يدخل المرضى والأطفال في مضاعفات صحية ونفسية خطيرة.





يشار إلى وزارة الصحة الفلسطينية، تُعاني من نقص شديد للوقود والأدوية، خصوصاً في ظل استمرار مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وما ينتج عنها من إصابات.









رام الله - دنيا الوطنأفاد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن 70% من أدوية الرعاية الأولية نفدت.