الاحتلال يُغلق محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس ويفرض طوقاً أمنياً

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، محيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس، بحسب ما أعلنته وكالات محلية.وأفادت الوكالات، بأن قوات الاحتلال، منعت الطلبة من الوصول إلى الجامعة والمدارس المجاورة لها، وفرضت طوقاً أمنياً على المنطقة.يتبع..