توغل محدود لجرافات الاحتلال على الحدود الشرقية وسط القطاع

رام الله - دنيا الوطنتوغلت عدة جرافات عسكرية اسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بشكل محدود، على الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة.وبحسب وكالة (شهاب) المحلية، فإن سبع جرافات، أربعة منها من نوع (D9) توغلت انطلاقا من بوابة النمر العسكرية شرق دير البلح وسط القطاع.واشار الى أن الجرافات شرعت بأعمال تجريف بمحاذاة السياج الفاصل، بدعم من آليات مدفعية في الداخل المحتل وتحليق لطيران الاستطلاع.