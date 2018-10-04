اعتقال 13 فلسطينياً بالضفة وإصابة مواطن برصاص الاحتلال بقلقيلية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 13 مواطناً فلسطينياً، فيما تمت مصادرة أسلحة وذخيرة، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال.وزعم المتحدث، أن فلسطينياً ألقى قنابل حارقة على الجنود السرائيليين، وذلك أثناء نشاط للجيش في مدينة قلقيلية.وأشار إلى أن جنود الاحتلال، أطلقوا النار عليه، مما أسفر عن إصابته.