(الحكومة تركتنا وحدنا).. جندي إسرائيلي يكشف تفاصيل مثيرة حول مسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطننشر جندي إسرائيلي، يعمل على الحدود مع قطاع غزة، منشورًا على (فيسبوك)، دعا فيه الجميع لمشاركته ونشره لأكبر عدد ممكن، حيث أدلى فيه بشهادته لما يواجهه جنود الجيش الإسرائيلي في مواجهة مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.وكتب الجندي، أن ما يواجهه الجنود على الحدود مع قطاع غزة ليس أعمال شغب كما يقولون في وسائل الإعلام، بل يدور الحديث عن حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.وأضاف: "الإسرائيليون لا يدركون حقيقة ما يجري على الحدود مع قطاع غزة، حيث إنهم يعيشون حياتهم الاعتيادية بدون أن يعرفوا أن حرباً حقيقية تجري كل يوم على حدود غزة".وتابع: "إننا نواجه في كل ليلة من ليالي الأسبوع وحدات حماس الجديدة والذكية والمعروفة باسم وحدة الإرباك الليلي، حيث يطلقون مئات القنابل والعبوات المتفجرة والزجاجات الحارقة علينا، ناهيك عن النيران الحية التي يطلقونها من أوساط حشود المتظاهرين والبالونات المتفجرة التي تحدث انفجارات قوية من فوق رؤوسنا، علاوة على الحرائق والدخان المتولد عنها من أمامنا"، على حد قوله.واستطرد: "إنني أسعلُ بصاقًا أسودًا منذ شهور عديدة، بسبب استنشاق دخان مئات الإطارات المحروقة، وأنا على قناعة تامة أن ذلك سيترتب عليه أضرار صحية على المدى البعيد".وأكمل: "نحن نخاف من الاقتراب من الجدار الحدودي خشية وجود عبوات وقنابل على الأرض، مؤكداً أن حماس نجحت في تحديد نقاط ضعفنا واستغلتها في ممارسة الضغط علينا، والحكومة الإسرائيلية تخلت عنا وتركتنا وحيدين في ميدان المعركة، كما أن وتيرة البالونات المتفجرة قد زادت خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير".في ذات السياق، نفى الجندي الأنباء التي تتداولها وسائل الإعلام من عدم وجود إصابات في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي في المواجهات اليومية التي تدور على الحدود، مؤكداً أن هناك العديد من الإصابات في صفوف قوات الجيش إلا أنها لحسن الحظ ليست إصابات خطيرة.وختم الجندي كلامه في المنشور بالقول: إن "الوضع الذي يعيشه الجنود على الحدود مع قطاع غزة أسوأ بكثير مما كتبته، إلا أنه لا يمكنني الحديث والتفصيل بشكل أكبر من ذلك".