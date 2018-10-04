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الشاباك الإسرائيلي يُجري اتصالات مع الإمارات لهذا السبب

الشاباك الإسرائيلي يُجري اتصالات مع الإمارات لهذا السبب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف، تنوي زيارة إمارة أبو ظبي الإماراتية نهاية الشهر الجاري بصحبة الوفد الإسرائيلي لرياضة الجودو  ضمن البطولة التي تستضيفها الإمارة.


وكشفت القناة، أن جهاز الشاباك الإسرائيلي يجري اتصالات مع دولة الإمارات لـ"تسوية القضايا المتعلقة بالأمن لتأمين زيارة الوزيرة ريغيف".

ولفتت القناة إلى أنه من "المتوقع أن تتوجه الوزيرة إلى أبو ظبي برفقة الوفد الإسرائيلي لبطولة جراند سْلام للجودو في حال تمت تسوية القضايا المتعلقة بالأمن".

وأضافت: "لأول مرة سيسمح لأعضاء الوفد الرياضي التنافس وهم يحملون رموز وشعارات دولة إسرائيل، وفي حال فاز أحدهم بميدالية ذهبية، سيتم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي"، وفق تعبيرها.

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