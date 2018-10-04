السيسي يصدر قانونا جديدا بشأن ضريبة العقار في مصر

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تعليمات جديدة للمجموعة الوزارية الاقتصادية بشأن الضرائب والجمارك.وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، أن السيسي وجه الحكومة بضرورة الانتهاء من إصلاح منظومتي الجمارك والضرائب والارتقاء بمستوى أدائهما وتبسيط وتيسير التعامل مع الممولين.وتناول الاجتماع استعراض ومتابعة تطورات الموقف الاقتصادي الراهن والرؤية المستقبلية في هذا الصدد، وذلك من خلال التحليل المعمق لمؤشرات الاقتصاد الكلى بمصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3% خلال العام المالي 2017/2018، وانخفاض معدل البطالة إلى 9.9%، وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44.4 مليار دولار، فضلاً عن إلقاء الضوء على استراتيجية الحكومة المقترحة لخفض الدين العام.