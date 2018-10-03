فتح: القيادة الفلسطينية هي التي تفرض العزلة على الإدارة الأمريكية





لكنه يتناسى أن سبب هذا التوجه الأمريكي هو إصرار القيادة الفلسطينية على مقاضاة أمريكا أمام محكمة العدل الدولية بسبب قرارها بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة".



وأضاف الجاغوب تعقيبا على تصريحات سامي ابو زهري حول التوجه الأمريكي للإنسحاب من بروتوكول فيينا" متى ستدرك حماس أن الملاحقة القانونية لأمريكا وإسرائيل هي نوع من أنواع المقاومة الفعّالة في تصدّينا لما يتعرض له شعبنا من عدوان؟ ومتى تعترف حماس أن قرار القيادة الفلسطينية بالوقوف في وجه أمريكا وسياستها العدوانية هو موقف وطني كان يجب على حماس توفير الدعم له بدلاً من شنّ حملة من الكذب والتضليل والإتهامات ضد الأخ الرئيس أبو مازن والتي تزامنت مع خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؟".





رام الله - دنيا الوطنقال منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح ان "الناطق بإسم حماس سامي أبو زهري ينبري للتعليق على نيّة الولايات المتحدة الإنسحاب من بروتوكول فيينا ويقول أنه دليل على إزدياد عزلة امريكا.