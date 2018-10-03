شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، حاجز قلنديا العسكري شمالي مدينة القدس المحتلة، وسط حالة من الاستنفار.

وذكرت مصادر محلية أنهم تفاجئوا بإغلاق قوات الاحتلال الحاجز العسكري أمام دخول المركبات وخروجها دون معرفة السبب.

وشهد الحاجز حالة من الاستنفار والانتشار لجنود الاحتلال ودورياته العسكرية بالمكان ومحيطه.

وكانت قوات الاحتلال أوقفت السيارات وفتشتها قرب حاجز قلنديا قبل إغلاقه، واعتلت التلة المجاورة له.

وأفاد أحد التجار بالقرب من الحاجز أن جنود الاحتلال أجبروهم على إغلاق محالهم التجارية تحت تهديد السلاح، ما اضطرهم إلى إغلاقها ومغادرة المكان.

ورجّحت مصادر أن تكون التشديدات الأمنية الإسرائيلية مرتبطة بوصول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل برفقة وزراء بحكومتها إلى الكيان الإسرائيلي مساء اليوم.

ومن المقرر أن تبحث ميركل مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو العلاقات الثنائية والملفين الفلسطيني والإيراني، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

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