شؤون فلسطينية

بعد شكوى فلسطين ضدها لمحكمة العدل الدولية.. أميركا تنسحب من بروتوكول فينا

بعد شكوى فلسطين ضدها لمحكمة العدل الدولية.. أميركا تنسحب من بروتوكول فينا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء انسحابها من نص يُقر بأهلية محكمة العدل الدولية للنظر في شكوى تقدمت بها السلطة الفلسطينية أمام المحكمة المذكورة احتجاجا على نقل السفارة الاميركية في إسرائيل إلى القدس.

وتشكل هذه الخطوة هجوما جديدا من إدارة دونالد ترامب على المحاكم والمنظمات الدولية، علما بان الرئيس الاميركي نفسه ندد بالمحكمة الجنائية الدولية الاسبوع الفائت في الامم المتحدة وفق (موقع روسيا اليوم) .

وصرح مستشار ترامب للامن القومي جون بولتون للصحافيين في البيت الابيض "قرر الرئيس انسحاب الولايات المتحدة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، في ما يتعلق بحل الخلافات"، لكنه أكد أن واشنطن ستظل عضوا في هذه الاتفاقية.

وأوضح أن "هذا الامر يتصل بشكوى ما يسمى دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة".

وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي السبت، إن السلطة الفلسطينية تقدمت بشكوى الى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة بسبب "انتهاكها القانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة".

وقال المالكي في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية إن "الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها الى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961"، و"قبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية".

وبالمنطق نفسه، لم تعترف واشنطن بأهلية محكمة العدل الدولية للنظر في شكوى ايران ضد العقوبات الاميركية. وقال بولتون ان "المحكمة سمحت لايران بأن تستخدمها أداة لدعايتها"، وذلك تعليقا على قرار للمحكمة الاربعاء تطلب فيه من الولايات المتحدة رفع العقوبات التي تستهدف سلعا "إنسانية".

واضاف "سنبدأ بمراجعة كل الاتفاقات الدولية التي تهدد بتعريض الولايات المتحدة للاختصاص الالزامي المزعوم لمحكمة العدل الدولية في حل الخلافات. لن تبقى الولايات المتحدة مكتوفة اليدين حيال شكاوى مسيسة".

أخبار ذات صلة

فتح: القيادة الفلسطينية هي التي تفرض العزلة على الإدارة الأمريكية

فتح: القيادة الفلسطينية هي التي تفرض العزلة على الإدارة الأمريكية

أبو الغيط: المصالحة الفلسطينية مازالت تُمثل ضرورة مُلحة وهدفاً لا يمكن التخلي عنه

أبو الغيط: المصالحة الفلسطينية مازالت تُمثل ضرورة مُلحة وهدفاً لا يمكن التخلي عنه

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس

الخارجية الفلسطينية تشيد بمطالبة أعضاء في الكونغرس إعادة تمويل أونروا

الخارجية الفلسطينية تشيد بمطالبة أعضاء في الكونغرس إعادة تمويل أونروا

(أونروا): مساهمة قطر كانت عنصراً حيوياً في فتح مدارسنا

(أونروا): مساهمة قطر كانت عنصراً حيوياً في فتح مدارسنا

الخارجية الأميركية:حماس مسؤولة عن عمليات القتل الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة

الخارجية الأميركية:حماس مسؤولة عن عمليات القتل الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة

جرائم الاحتلال في غزة والخان الأحمر أمام مجلس الأمن

جرائم الاحتلال في غزة والخان الأحمر أمام مجلس الأمن

الشاعر يُطلق سلسلة فعاليات بمناسبة يوم المُسن العالمي من بيت الأجداد بأريحا

الشاعر يُطلق سلسلة فعاليات بمناسبة يوم المُسن العالمي من بيت الأجداد بأريحا

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

فتح: القيادة الفلسطينية هي التي تفرض العزلة على الإدارة الأمريكية

فتح: القيادة الفلسطينية هي التي تفرض العزلة على الإدارة الأمريكية

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس

الخارجية الفلسطينية تشيد بمطالبة أعضاء في الكونغرس إعادة تمويل أونروا

الخارجية الفلسطينية تشيد بمطالبة أعضاء في الكونغرس إعادة تمويل أونروا

(أونروا): مساهمة قطر كانت عنصراً حيوياً في فتح مدارسنا

(أونروا): مساهمة قطر كانت عنصراً حيوياً في فتح مدارسنا

الشاعر يُطلق سلسلة فعاليات بمناسبة يوم المُسن العالمي من بيت الأجداد بأريحا

الشاعر يُطلق سلسلة فعاليات بمناسبة يوم المُسن العالمي من بيت الأجداد بأريحا

الرئيس يستقبل وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني

الرئيس يستقبل وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لإنتاج الطاقة في موقع زهرة الفنجان

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لإنتاج الطاقة في موقع زهرة الفنجان

التربية تستحدث جائزة حسني الأشهب رداً على منع الاحتلال لاحتفال بذكراه

التربية تستحدث جائزة حسني الأشهب رداً على منع الاحتلال لاحتفال بذكراه

منوعات

عرض مغرٍ جداً لـ&#34;دينا الشربيني&#34; من ابن عادل إمام

عرض مغرٍ جداً لـ"دينا الشربيني" من ابن عادل إمام

فيديو.. رانيا يوسف: بعد الطلاق استعدت جمالي وأصبحت مقبلة على الحياة

فيديو.. رانيا يوسف: بعد الطلاق استعدت جمالي وأصبحت مقبلة على الحياة

أحدهم كان يؤدي دور &#34;ميت&#34;.. لحظات مُرعبة لفنانين تُوفّوا أثناء التصوير

أحدهم كان يؤدي دور "ميت".. لحظات مُرعبة لفنانين تُوفّوا أثناء التصوير

صور: هل بسمة بوسيل حامل في شهرها الثامن؟

صور: هل بسمة بوسيل حامل في شهرها الثامن؟

فيديو: &#34;وفاء الكيلاني&#34; تُظهر &#34;نانسي عجرم&#34; بشكل لم تروه من قبل

فيديو: "وفاء الكيلاني" تُظهر "نانسي عجرم" بشكل لم تروه من قبل

فيديو: حبيب الفلسطينية &#34;جيجي حديد&#34; يتعرض لفضيحة بعد علاقته بخبيرة تدليك بعمر والدته

فيديو: حبيب الفلسطينية "جيجي حديد" يتعرض لفضيحة بعد علاقته بخبيرة تدليك بعمر والدته

أحلام تطلب من طبيب التجميل في فرنسا أن تكون &#34;أكثر جمالًا&#34;.. رده غير متوقع

أحلام تطلب من طبيب التجميل في فرنسا أن تكون "أكثر جمالًا".. رده غير متوقع

أحمد الفيشاوي عدل خصر زوجته بـ&#34;الفوتوشوب&#34; لتبدو مثل &#34;كيم كارداشيان&#34;.. شاهد فضائح مُشابهة

أحمد الفيشاوي عدل خصر زوجته بـ"الفوتوشوب" لتبدو مثل "كيم كارداشيان".. شاهد فضائح مُشابهة

&#34;قفزت ونجوت بينما عمي لم يستطع&#34;.. ابن شقيق الراحل ياسر المصري يروي اللحظات الأخيرة

"قفزت ونجوت بينما عمي لم يستطع".. ابن شقيق الراحل ياسر المصري يروي اللحظات الأخيرة

هنا شيحة تكشف سبب اختفاء شقيقتها &#34;حلا&#34; رغم عودتها للفن.. لن تتوقع السبب

هنا شيحة تكشف سبب اختفاء شقيقتها "حلا" رغم عودتها للفن.. لن تتوقع السبب

عربي

السيسي يصدر قانونا جديدا بشأن ضريبة العقار في مصر

السيسي يصدر قانونا جديدا بشأن ضريبة العقار في مصر

مقتل عسكريين اثنين في انفجار لغم غرب تونس

مقتل عسكريين اثنين في انفجار لغم غرب تونس

نجلا علي عبد الله صالح يعبران الأردن إلى دولة ثالثة

نجلا علي عبد الله صالح يعبران الأردن إلى دولة ثالثة

الأسد يلجأ لصحيفة صغيرة للـ&#34;تبشير&#34; بعودة كبيرة!

الأسد يلجأ لصحيفة صغيرة للـ"تبشير" بعودة كبيرة!