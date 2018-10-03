يوسف زيدان يثير ضجة بتصريحاته حول التطبيع مع اسرائيل... ماذا قال؟

أثارت تصريحات الكاتب المصري، يوسف زيدان، غضبا شديدا في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "تويتر"، بعد أن جاهر بإعلانه عن موافقته لزيارة الجامعات الإسرائيلية، كـ"خدمة لبلاده".





ورغم أن زيدان لم يتلق دعوة رسمية بعد، بحسب ما قال في مقابلة تلفزيونية على قناة موالية للنظام المصري، إلا أنه أبدى جهوزيته لمثل زيارة كهذه يبدو أنه يُمهد لها بحسب موقع (عرب 48).





ولم يكتف زيدان بهذه التصريحات، حيث هاجم أيضا، المثقفين والكتاب الذين يرفضون عملية التطبيع مع إسرائيل، قائلا إنه أولئك "جهلة"، مكتفيا بنسب هذه الكلمة لهم لـ"عدم اطلاعهم على الثقافة العالمية".





وسخف زيدان من مبدأ عدم التطبيع بطريقة ربما يفهمها لوحده، قائلا: "عندما نقول لا للتطبيع، نقول نعم للشذوذ مثلا"، في إشارة إلى أن رافض التطبيع "يشذ" عن "التحولات في المنطقة".

وعزا زيدان أفكاره عن الرأي العام المصري المناصر للقضية الفلسطينية والرافض للاحتلال والتطبيع بكافة أشكاله ومنها التطبيع الأكاديمي، إلى "التشكيلات" الجديدة، التي تحصل في المنطقة العربية، مؤكدا على أنه يجب "التماشي" معها.





وقال زيدان إن من يُجابه التطبيع، يتصرف كـ"الشيوخ ويغازل الجمهور".





تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُصرح فيها زيدان عن تقبله للتطبيع.





رام الله - دنيا الوطن