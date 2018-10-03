مقتل عسكريين اثنين في انفجار لغم غرب تونس

أفاد موقع "موزاييك" بمقتل عسكريين اثنين في انفجار لغم بمنطقة جبال الشعانبي غربي تونس.





وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أعلنت مقتل عسكري واحد وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار لغم عند مرور عربة عسكرية بمرتفعات الشعانبي في محافظة القصرين مساء اليوم الأربعاء وفق ما أورده موقع (روسيا اليوم).





وفي وقت لاحق أفاد الموقع الإخباري بوفاة أحد العسكريين الاثنين المصابين متأثرا بجراحه في المستشفى الجهوي بالقصرين.





وكشفت مصادر لـ "موزاييك" عن هويتي القتيلين، وهما العريف الأول ياسين الشهبي 26 سنة من ولاية القصرين، والعريف إدريس الزواغي 25 سنة من مدينة المنستير.





ومنذ إعلان جبال الشعانبي في 2014 منطقة عسكرية مغلقة، يجري عسكريون تونسيون عمليات أمنية مستمرة لملاحقة جماعات مسلحة متطرفة تتحصن في المنطقة وتهاجم قوات الجيش والأمن.

رام الله - دنيا الوطن