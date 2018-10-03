عاجل

  • الخارجية الفلسطينية تشيد بمطالبة أعضاء في الكونغرس إعادة تمويل أونروا

عربي

الأسد يلجأ لصحيفة صغيرة للـ"تبشير" بعودة كبيرة!

الأسد يلجأ لصحيفة صغيرة للـ"تبشير" بعودة كبيرة!
رام الله - دنيا الوطن
قال  رئيس النظام السوري بشار الأسد، لصحيفة كويتية غير معروفة، إن نظامه توصلت إلى "تفاهم كبير" مع دول عربية أخرى بعد سنوات من العداء.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "الشاهد"، والتي نشرت اليوم الأربعاء، أولى مقابلات الأسد مع صحيفة خليجية وعربية منذ اندلاع الحرب في سورية إثر قمع النظام للثورة المدنية التي طالبت بالحرية ومحاسبة الفاسدين عام 2011.

وفي سياق المقابلة، لم يذكر الأسد الدول العربية المعنية بالاسم، لكنه قال إن وفودا عربية وغربية بدأت زيارة سورية للتحضير لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية وغيرها. وقال الأسد لناشر الصحيفة، الشيخ صباح المحمد، إن الحرب ستنتهي قريبا، ما يسمح لسورية باستئناف دورها الحيوي في المنطقة بحسب موقع (عرب 48).

يذكر أن أنظمة خليجية أعضاء في مجلس التعاون الخليجي وأخرى عربية، دعمت جماعات من المعارضة التي تقاتل للإطاحة بنظام الأسد منذ ذلك الوقت. كما استضافت الكويت عددا من مؤتمرات المانحين لتوجيه المساعدات للسوريين، فيما أدانت أيضا العنف وألقت باللوم فيه على حكومة النظام السوري.

تأتي المقابلة بعد أيام من "اجتماع دافئ"، جرى بشكل مفاجئ، بين وزير خارجية النظام السوري ونظيره البحريني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت. يذكر أن الاجتماع لفت أنظار المراقبين المحليين والدوليين بالإضافة إلى وسائل الإعلام لأنه تضمن أحضانا بين الوزيرين ومظاهر ود وترحيب.

وأثارت المقابلة تساؤلات بشأن ما إذا كانت دول الخليج، ومعظمها يشعر بعداء شديد تجاه إيران حليفة الأسد، تعيد النظر في علاقاتها بدمشق فيما تهدأ طبول الحرب. وفي وقت لاحق، صرح وزير الخارجية البحرينية، خالد بن أحمد آل خليفة، لقناة العربية التلفزيونية التي تديرها السعودية بأن هذا لم يكن أول لقاء مع "أخي" وليد المعلم.

بيد أنه قال إن الاجتماع لم يكن مخططا له، حيث لم ترصد الكاميرات الاجتماعات السابقة. وقال آل خليفة إن "الاجتماع جاء في وقت تتواصل فيه الجهود العربية الجادة للاضطلاع بدور في حل الأزمة السورية". وأضاف في مقابلة الأحد مع القناة السعودية، "يأتي هذا الاجتماع في هذه الفترة التي تشهد تحولات إيجابية نحو دور عربي فاعل في القضية السورية".

وأردف قائلا "سوريا بلد عربي... شعبها عربي وما يحدث هناك يزعجنا قبل أي دولة أخرى... ليس من الصحيح أن الدول الإقليمية والخارجية تهتم بالقضية السورية وليس نحن".

وفي إشارة إلى أن آل خليفة أدرك أن حكومة النظام السورية موجودة لتبقى، بدعم حليفيها الروسي والإيراني، وقال "الحكومة السورية هي الحكومة السورية.. نحن نعمل مع الدول، حتى لو كنا نختلف معهم، وليس مع من يسقطون تلك الدول".

يذكر أن رئيس تحرير الشاهد وناشرها هو واحد من بين العديد من أفراد العائلة الملكية الكويتية الممتدة. وقد تم إغلاق الصحيفة مؤقتا مرتين عامي 2010 و 2014 بتهمة إهانة السلطة القضائية والمدعي العام ونشر أخبار كاذبة. وحكم على رئيس تحريرها بالسجن ثلاثة أشهر عام 2010.

أخبار ذات صلة

يوسف زيدان يثير ضجة بتصريحاته حول التطبيع مع اسرائيل... ماذا قال؟

يوسف زيدان يثير ضجة بتصريحاته حول التطبيع مع اسرائيل... ماذا قال؟

مقتل عسكريين اثنين في انفجار لغم غرب تونس

مقتل عسكريين اثنين في انفجار لغم غرب تونس

نجلا علي عبد الله صالح يعبران الأردن إلى دولة ثالثة

نجلا علي عبد الله صالح يعبران الأردن إلى دولة ثالثة

الجيش المصري يقتل 15 مسلحًا خططوا لتنفيذ عمليات عدائية باحتفالات أكتوبر

الجيش المصري يقتل 15 مسلحًا خططوا لتنفيذ عمليات عدائية باحتفالات أكتوبر

صور: اصطدام طائرتين في مطار الخرطوم

صور: اصطدام طائرتين في مطار الخرطوم

مقتل نجل البغدادي الأصغر بغارة روسية في سوريا

مقتل نجل البغدادي الأصغر بغارة روسية في سوريا

أرملة الجاسوس الإسرائيلي &#34;كوهين&#34; تتوسل للرئيس بشار الأسد

أرملة الجاسوس الإسرائيلي "كوهين" تتوسل للرئيس بشار الأسد

أبو الغيط: الجامعة العربية تتابع مع مصر تطورات ملف المصالحة الفلسطينية

أبو الغيط: الجامعة العربية تتابع مع مصر تطورات ملف المصالحة الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية تشيد بمطالبة أعضاء في الكونغرس إعادة تمويل أونروا

الخارجية الفلسطينية تشيد بمطالبة أعضاء في الكونغرس إعادة تمويل أونروا

(أونروا): مساهمة قطر كانت عنصراً حيوياً في فتح مدارسنا

(أونروا): مساهمة قطر كانت عنصراً حيوياً في فتح مدارسنا

الشاعر يُطلق سلسلة فعاليات بمناسبة يوم المُسن العالمي من بيت الأجداد بأريحا

الشاعر يُطلق سلسلة فعاليات بمناسبة يوم المُسن العالمي من بيت الأجداد بأريحا

الرئيس يستقبل وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني

الرئيس يستقبل وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لإنتاج الطاقة في موقع زهرة الفنجان

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لإنتاج الطاقة في موقع زهرة الفنجان

التربية تستحدث جائزة حسني الأشهب رداً على منع الاحتلال لاحتفال بذكراه

التربية تستحدث جائزة حسني الأشهب رداً على منع الاحتلال لاحتفال بذكراه

الاحتلال يُلغي حفل تكريم لمعلمين في القدس

الاحتلال يُلغي حفل تكريم لمعلمين في القدس

الاحتلال يهدم مُنشأة تجارية في حزما بالقدس

الاحتلال يهدم مُنشأة تجارية في حزما بالقدس

منوعات

عرض مغرٍ جداً لـ&#34;دينا الشربيني&#34; من ابن عادل إمام

عرض مغرٍ جداً لـ"دينا الشربيني" من ابن عادل إمام

فيديو.. رانيا يوسف: بعد الطلاق استعدت جمالي وأصبحت مقبلة على الحياة

فيديو.. رانيا يوسف: بعد الطلاق استعدت جمالي وأصبحت مقبلة على الحياة

أحدهم كان يؤدي دور &#34;ميت&#34;.. لحظات مُرعبة لفنانين تُوفّوا أثناء التصوير

أحدهم كان يؤدي دور "ميت".. لحظات مُرعبة لفنانين تُوفّوا أثناء التصوير

صور: هل بسمة بوسيل حامل في شهرها الثامن؟

صور: هل بسمة بوسيل حامل في شهرها الثامن؟

فيديو: &#34;وفاء الكيلاني&#34; تُظهر &#34;نانسي عجرم&#34; بشكل لم تروه من قبل

فيديو: "وفاء الكيلاني" تُظهر "نانسي عجرم" بشكل لم تروه من قبل

فيديو: حبيب الفلسطينية &#34;جيجي حديد&#34; يتعرض لفضيحة بعد علاقته بخبيرة تدليك بعمر والدته

فيديو: حبيب الفلسطينية "جيجي حديد" يتعرض لفضيحة بعد علاقته بخبيرة تدليك بعمر والدته

أحلام تطلب من طبيب التجميل في فرنسا أن تكون &#34;أكثر جمالًا&#34;.. رده غير متوقع

أحلام تطلب من طبيب التجميل في فرنسا أن تكون "أكثر جمالًا".. رده غير متوقع

أحمد الفيشاوي عدل خصر زوجته بـ&#34;الفوتوشوب&#34; لتبدو مثل &#34;كيم كارداشيان&#34;.. شاهد فضائح مُشابهة

أحمد الفيشاوي عدل خصر زوجته بـ"الفوتوشوب" لتبدو مثل "كيم كارداشيان".. شاهد فضائح مُشابهة

&#34;قفزت ونجوت بينما عمي لم يستطع&#34;.. ابن شقيق الراحل ياسر المصري يروي اللحظات الأخيرة

"قفزت ونجوت بينما عمي لم يستطع".. ابن شقيق الراحل ياسر المصري يروي اللحظات الأخيرة

هنا شيحة تكشف سبب اختفاء شقيقتها &#34;حلا&#34; رغم عودتها للفن.. لن تتوقع السبب

هنا شيحة تكشف سبب اختفاء شقيقتها "حلا" رغم عودتها للفن.. لن تتوقع السبب

عربي

مقتل عسكريين اثنين في انفجار لغم غرب تونس

مقتل عسكريين اثنين في انفجار لغم غرب تونس

نجلا علي عبد الله صالح يعبران الأردن إلى دولة ثالثة

نجلا علي عبد الله صالح يعبران الأردن إلى دولة ثالثة

الأسد يلجأ لصحيفة صغيرة للـ&#34;تبشير&#34; بعودة كبيرة!

الأسد يلجأ لصحيفة صغيرة للـ"تبشير" بعودة كبيرة!

الجيش المصري يقتل 15 مسلحًا خططوا لتنفيذ عمليات عدائية باحتفالات أكتوبر

الجيش المصري يقتل 15 مسلحًا خططوا لتنفيذ عمليات عدائية باحتفالات أكتوبر