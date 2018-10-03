عاجل

  • الخارجية الفلسطينية تشيد بمطالبة أعضاء في الكونغرس إعادة تمويل أونروا

شؤون فلسطينية

جرائم الاحتلال في غزة والخان الأحمر أمام مجلس الأمن

جرائم الاحتلال في غزة والخان الأحمر أمام مجلس الأمن
رام الله - دنيا الوطن
 بعث المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة لكل من: رئيس مجلس الأمن لشهر تشرين الأول/ أكتوبر (بوليفيا)، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة، ليطلعهم على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة المحاصر.

واستعرض السفير منصور في رسائله الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، بما في ذلك الاعتداء المستمر على المدنيين المتظاهرين، الذين يشاركون في "مسيرة العودة العظيمة" للمطالبة بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي، ورفع الحصار المفروض على القطاع منذ 11 عاماً.

وقال: إن يوم الجمعة الماضي هو أكثر الأيام دموية في احتجاجات مسيرة العودة العظيمة منذ 14 أيار، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية على جموع المتظاهرين بشكل متعمد نحو رؤوسهم وصدورهم؛ لتصيب ما يزيد عن 60 بجروح بالغة وحرجة، فيما استشهد سبعة مدنيين فلسطينيين، كان من بينهم الطفل ناصر عزمي مصبح البالغ من العمر (12 عاماً) الذي أصيب بعيار ناري مباشرة في الرأس أدى إلى مقتله على الفور.

وأكد، أن وحشية إسرائيل ضد المتظاهرين السلميين هي إرهاب ترتكبه على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، وانتهاك صارخ للمبادئ الأخلاقية والأساسية للقانون الدولي التي وضعها وسنها المجتمع الدولي بنفسه، الأمر الذي يؤدي بلا شك إلى تفاقم حالة اليأس التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب ازدواج تلك المعايير، مما يخاطر دون شك بتدمير مصداقية النظام الدولي بكامله.

وشدد على ضرورة الاستجابة للوضع الخطير والمتدهور في قطاع غزة، وخاصة في المجال الصحي الذي بالكاد له القدرة على العمل تحت وطأة العدد الهائل من الإصابات، بسبب استنفارها تحت الحصار الإسرائيلي المفروض بشكل غير قانوني، والذي يمنع المرضى من مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج الطبي العاجل، ويجردهم من أبسط حقوقهم الأساسية.

وتطرق السفير منصور في رسائله إلى محنة الفلسطينيين في قرية (الخان الأحمر) المهددة بالهدم، معتبراً إياها نكبة جديدة في فصول المعاناة الفلسطينية، وجريمة حرب أخرى في سجل الاحتلال الإسرائيلي. 

وقال: إنه من المخجل أن يكون الاحتلال الإسرائيلي من أكثر الجرائم توثيقاً في العالم، مع وجود عدد كبير من خبراء الأمم المتحدة البارزين والمحامين والباحثين، الذين يدعون ويثبتون أن الجرائم الدولية، قد ارتكبت من قبل إسرائيل، إلا أنه لا يوجد سياسي إسرائيلي أو عسكري أو مستوطن مسؤول عن هذه الجرائم ماثلاً أمام العدالة، مؤكداً أن دولة فلسطين عازمة على المضي في إجراءات محاسبة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.

وناشد المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن، أن يتصرف بمسؤولية وضمير، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وكافة جرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين العزل وأرضهم، حتى ينتهي هذا الفصل المأساوي من الصراع والاحتلال.

أخبار ذات صلة

الخارجية الفلسطينية تشيد بمطالبة أعضاء في الكونغرس إعادة تمويل أونروا

الخارجية الفلسطينية تشيد بمطالبة أعضاء في الكونغرس إعادة تمويل أونروا

(أونروا): مساهمة قطر كانت عنصراً حيوياً في فتح مدارسنا

(أونروا): مساهمة قطر كانت عنصراً حيوياً في فتح مدارسنا

الخارجية الأميركية:حماس مسؤولة عن عمليات القتل الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة

الخارجية الأميركية:حماس مسؤولة عن عمليات القتل الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة

الشاعر يُطلق سلسلة فعاليات بمناسبة يوم المُسن العالمي من بيت الأجداد بأريحا

الشاعر يُطلق سلسلة فعاليات بمناسبة يوم المُسن العالمي من بيت الأجداد بأريحا

الرئيس يستقبل وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني

الرئيس يستقبل وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لإنتاج الطاقة في موقع زهرة الفنجان

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لإنتاج الطاقة في موقع زهرة الفنجان

التربية تستحدث جائزة حسني الأشهب رداً على منع الاحتلال لاحتفال بذكراه

التربية تستحدث جائزة حسني الأشهب رداً على منع الاحتلال لاحتفال بذكراه

الاحتلال يُلغي حفل تكريم لمعلمين في القدس

الاحتلال يُلغي حفل تكريم لمعلمين في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية تشيد بمطالبة أعضاء في الكونغرس إعادة تمويل أونروا

الخارجية الفلسطينية تشيد بمطالبة أعضاء في الكونغرس إعادة تمويل أونروا

(أونروا): مساهمة قطر كانت عنصراً حيوياً في فتح مدارسنا

(أونروا): مساهمة قطر كانت عنصراً حيوياً في فتح مدارسنا

الشاعر يُطلق سلسلة فعاليات بمناسبة يوم المُسن العالمي من بيت الأجداد بأريحا

الشاعر يُطلق سلسلة فعاليات بمناسبة يوم المُسن العالمي من بيت الأجداد بأريحا

الرئيس يستقبل وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني

الرئيس يستقبل وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لإنتاج الطاقة في موقع زهرة الفنجان

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لإنتاج الطاقة في موقع زهرة الفنجان

التربية تستحدث جائزة حسني الأشهب رداً على منع الاحتلال لاحتفال بذكراه

التربية تستحدث جائزة حسني الأشهب رداً على منع الاحتلال لاحتفال بذكراه

الاحتلال يُلغي حفل تكريم لمعلمين في القدس

الاحتلال يُلغي حفل تكريم لمعلمين في القدس

الاحتلال يهدم مُنشأة تجارية في حزما بالقدس

الاحتلال يهدم مُنشأة تجارية في حزما بالقدس

منوعات

عرض مغرٍ جداً لـ&#34;دينا الشربيني&#34; من ابن عادل إمام

عرض مغرٍ جداً لـ"دينا الشربيني" من ابن عادل إمام

فيديو.. رانيا يوسف: بعد الطلاق استعدت جمالي وأصبحت مقبلة على الحياة

فيديو.. رانيا يوسف: بعد الطلاق استعدت جمالي وأصبحت مقبلة على الحياة

أحدهم كان يؤدي دور &#34;ميت&#34;.. لحظات مُرعبة لفنانين تُوفّوا أثناء التصوير

أحدهم كان يؤدي دور "ميت".. لحظات مُرعبة لفنانين تُوفّوا أثناء التصوير

صور: هل بسمة بوسيل حامل في شهرها الثامن؟

صور: هل بسمة بوسيل حامل في شهرها الثامن؟

فيديو: &#34;وفاء الكيلاني&#34; تُظهر &#34;نانسي عجرم&#34; بشكل لم تروه من قبل

فيديو: "وفاء الكيلاني" تُظهر "نانسي عجرم" بشكل لم تروه من قبل

فيديو: حبيب الفلسطينية &#34;جيجي حديد&#34; يتعرض لفضيحة بعد علاقته بخبيرة تدليك بعمر والدته

فيديو: حبيب الفلسطينية "جيجي حديد" يتعرض لفضيحة بعد علاقته بخبيرة تدليك بعمر والدته

أحلام تطلب من طبيب التجميل في فرنسا أن تكون &#34;أكثر جمالًا&#34;.. رده غير متوقع

أحلام تطلب من طبيب التجميل في فرنسا أن تكون "أكثر جمالًا".. رده غير متوقع

أحمد الفيشاوي عدل خصر زوجته بـ&#34;الفوتوشوب&#34; لتبدو مثل &#34;كيم كارداشيان&#34;.. شاهد فضائح مُشابهة

أحمد الفيشاوي عدل خصر زوجته بـ"الفوتوشوب" لتبدو مثل "كيم كارداشيان".. شاهد فضائح مُشابهة

&#34;قفزت ونجوت بينما عمي لم يستطع&#34;.. ابن شقيق الراحل ياسر المصري يروي اللحظات الأخيرة

"قفزت ونجوت بينما عمي لم يستطع".. ابن شقيق الراحل ياسر المصري يروي اللحظات الأخيرة

هنا شيحة تكشف سبب اختفاء شقيقتها &#34;حلا&#34; رغم عودتها للفن.. لن تتوقع السبب

هنا شيحة تكشف سبب اختفاء شقيقتها "حلا" رغم عودتها للفن.. لن تتوقع السبب

عربي

مقتل عسكريين اثنين في انفجار لغم غرب تونس

مقتل عسكريين اثنين في انفجار لغم غرب تونس

نجلا علي عبد الله صالح يعبران الأردن إلى دولة ثالثة

نجلا علي عبد الله صالح يعبران الأردن إلى دولة ثالثة

الأسد يلجأ لصحيفة صغيرة للـ&#34;تبشير&#34; بعودة كبيرة!

الأسد يلجأ لصحيفة صغيرة للـ"تبشير" بعودة كبيرة!

الجيش المصري يقتل 15 مسلحًا خططوا لتنفيذ عمليات عدائية باحتفالات أكتوبر

الجيش المصري يقتل 15 مسلحًا خططوا لتنفيذ عمليات عدائية باحتفالات أكتوبر