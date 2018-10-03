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الرئيس يستقبل وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني

الرئيس يستقبل وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق حموري.

ورحب، بالوزير الضيف، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين الفلسطيني والأردني.

وأكد الرئيس أهمية تنسيق المواقف المشتركة بين الجانبين الفلسطيني والأردني في القضايا كافة، مشدداً على ضرورة زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتهيئة كافة الظروف لتنمية التعاون والتنسيق المشترك.

بدوره، نقل الوزير الأردني، تحيات الملك عبد الله الثاني للرئيس، وتأكيده على مواقف الأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على كافة الصعد.

وشدد الحموري على حرص الأردن على تنمية التعاون التجاري والاقتصادي مع فلسطين، مشيراً إلى معرض الصناعات الأردنية الذي افتتح في فلسطين يوم أمس، وأهميته في تطوير آفاق التعاون التجاري بين البلدين.

وحضر اللقاء، أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة.

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